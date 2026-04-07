México será anfitrión histórico del Serial de Copas de Tiro con Arco

Ciudad de México.- La hora cero ha llegado. Tras una larga espera, este martes comenzará la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, competencia que reunirá más de 400 flechas de todo el planeta y que representará la primera etapa del renombrado Serial de World Archery.

Será un evento que quedará escrito en las páginas doradas del deporte nacional, pues México será el primer anfitrión en el Aniversario 20 del circuito inaugurado en 2006. Además, nunca nuestro país ha albergado la primera Copa del Mundo de la temporada.

Que un torneo de este nivel y significado llegue a territorio mexicano es posible gracias a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y su trabajo en conjunto con el Gobierno de Puebla y World Archery México.

Las expectativas son altas no solo en el ámbito organizativo, sino también en el competitivo, ya que la selección mexicana que defenderá su territorio y disputará puntos de ranking mundial rumbo a Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, así como boletos a la gran final del circuito a efectuarse en septiembre en Saltillo, luce como una de las más talentosas de toda la historia.

Entre las cartas fuertes y nombres a seguir, figuran las tres medallistas olímpicas en París 2024, Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez; la vigente campeona del mundo, Maya Becerra; la actual monarca panamericana y centroamericana, Dafne Quintero; así como el multimedallista internacional y número 3 del mundo, Matías Grande.

Además, la justa a desarrollarse en Puebla será la primera en la que nuestras y nuestros arqueros competirán bajo la guía de los dos nuevos entrenadores en jefe para el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028: Karen Montellano (compuesto) y el francés Marc Dellenbach (recurvo).

México se vestirá de gala para recibir con los brazos abiertos estrellas internacionales que cuentan con medallas olímpicas y/o mundiales, así como flechas que lucen en lo más alto del ranking mundial, quienes buscarán llevarse la gloria deportiva en nuestro país.

El brasileño Marcus D’Almeida, la colombiana Sara López, el danés Mathias Fullerton, el francés Baptiste Addis, las británicas Penny Healey y Ella Gibson, los alemanes Florian Unruh y Michelle Kroppen, los neerlandeses Mike y Gaby Schloesser, y los estadounidenses Casey Kaufhold y Brady Ellison son solo algunas de las figuras que brillarán con luz propia en territorio nacional.

Con los ojos del planeta entero y los reflectores puestos en México, la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026 se perfila para ser histórica con un legado imborrable.