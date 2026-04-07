Puerquiza Extrema tendrá firma de autógrafos con causa

Toluca, Méx.- La intensidad de la lucha libre llegará a Toluca con un toque solidario este viernes 10 de abril, cuando la Puerquiza Extrema protagonice una jornada especial de convivencia con sus seguidores a través de dos firmas de autógrafos en distintos puntos de la ciudad.

La primera parada será a las 12:00 horas en la Zapatería Toluca, ubicada en el Mercado Benito Juárez, Nave 2, puerta 11. Posteriormente, la actividad se trasladará a las 15:00 horas a El Muchachito Alegre, en Ceboruco s/n, colonia Lázaro Cárdenas, a un costado de la Prepa 5.

Más allá del espectáculo, el evento tendrá un propósito altruista, ya que, para poder acceder, los asistentes deberán donar un juguete nuevo o en buen estado. Esta dinámica busca reunir apoyos que serán destinados a niñas y niños, reforzando el compromiso social de este tipo de actividades.

La presencia de la Puerquiza Extrema ha generado expectativa entre los aficionados al pancracio, quienes tendrán la oportunidad de convivir de cerca con los luchadores, tomarse fotografías y obtener autógrafos en un ambiente cercano y familiar.

Esta visita forma parte de la promoción de su próxima presentación en el Templo de la Lucha Libre, un evento que promete emociones fuertes y un gran espectáculo para los amantes de este deporte-espectáculo.

Los boletos para la función ya se encuentran disponibles a través de la plataforma arema.mx, así como en las taquillas del recinto.

Así la lucha libre demuestra que, además de brindar entretenimiento, también puede convertirse en un canal para generar impacto positivo en la comunidad.