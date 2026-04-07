México cierra con 17 medallas en Panamericano de Luchas Asociadas Sub-17

Ciudad de México.- Con la obtención de 17 medallas: tres oros, seis platas y ocho bronces, la selección mexicana de luchas asociadas finalizó su participación en el Campeonato Panamericano de la especialidad Sub-17, realizado en Panamá y que forma parte del camino a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

En la última jornada, los protagonistas fueron los especialistas en estilo grecorromano: oro con Raúl Castillo (65 kilogramos), plata con Héctor Aguilar (48 kilogramos) y José Esparza (92 kilogramos), y bronce con Haziel Granados (51 kilogramos) y Uriel Plaza (54 kilogramos).

Estos cinco metales se sumaron a las dos platas y dos bronces del estilo libre el jueves, así como los dos oros, dos platas y cuatro bronces de la rama femenil en la jornada del viernes.

Las y los gladiadores mexicanos que compitieron en territorio panameño son apoyados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y su director general, Rommel Pacheco.

Este domingo concluirán las actividades con el Campeonato Panamericano de Lucha de Playa, en el que se espera que nuestro país también se haga presente en el podio.