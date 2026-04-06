Vinculan a proceso a policía municipal de Toluca por participar en secuestro exprés

Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, obtuvo la vinculación a proceso de Luis Gerardo “N” alias “Mando”, quien se desempeñaba como policía municipal de Toluca, por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

La investigación iniciada por la Fiscalía mexiquense, señala que el 26 de noviembre de 2025, Luis Gerardo “N”, en compañía de otros masculinos, ostentándose como miembros de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán y portando armas de fuego, presuntamente privaron de la libertad a la víctima y lo mantuvieron en cautiverio a bordo de un automóvil.

A través de violencia física le exigieron que dejará de vender su mercancía, y de continuar haciéndolo, tendría que pagar una cuota quincenal, desapoderándolo en ese momento de la cantidad de treinta y cinco mil pesos, para después liberarlo.

La investigación permitió identificar a Luis Gerardo “N” como probable responsable de este ilícito, por lo que el Agente del Ministerio Público solicitó al Juez una orden de aprehensión, la cual al ser cumplimentada permitió ponerlo a su disposición e ingresarlo al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito.

Luego de ello, la Autoridad Judicial determinó su vinculación a proceso y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaría, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva.

Por lo que en caso de ser declarado responsable del delito del cual se le acusa, podría alcanzar una sentencia de hasta 90 años de prisión, no obstante, debe ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

De acuerdo con información de la Fiscalía, este sujeto, al parecer mantenía vínculos con una banda dedicada al robo a casa habitación proveniente del Valle de México y que opera en los municipios Toluca y Metepec, a quienes, en apariencia, y aprovechándose de su cargo, les facilitaba vigilancia y monitoreo mientras perpetraban los robos.