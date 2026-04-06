Aprehenden a sujeto por portación ilegal de arma de fuego en Polotitlán

Polotitlán, Méx.- La Secretaría de Seguridad implementada por la actual administración, elementos de este organismo en conjunto con la Policía Municipal detuvieron a un hombre probable implicado en el delito de portación de arma de fuego; en acción al detenido se le decomisó un arma de fuego calibre 9 milímetros y es posible que esté vinculado con diversos robos en la zona de la autopista México-Querétaro.

Los hechos sucedieron cuando efectivos de la dependencia estatal y municipal se encontraban realizando operativos conjuntos de vigilancia acciones emanadas de las Mesas de Paz, al circular sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del barrio Lázaro Cárdenas, en el municipio de Polotitlán, detectaron a un masculino que al notar la presencia de los elementos policiales, actuó de forma inusual y evasiva, con comandos verbales y apegados a protocolo de actuación, las fuerzas de seguridad le marcaron el alto, para efectuar una revisión a su persona; tras la revisión, los elementos estatales hallaron entre las pertenencias un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Luego del hallazgo y de informar que el portar una pistola sin el permiso correspondiente constituye un delito, los oficiales detuvieron a quien se identificó como José Antonio “N”, de 26 años de edad, mismo que podría estar relacionado con diversos asaltos cometidos contra usuarios de la autopista México-Querétaro.