Bloqueos de transportistas no son necesarios, hay respuesta favorable a demandas: Rodríguez

Ciudad de México.- En seguimiento al comunicado publicado por diversos líderes de organizaciones del campo y transportistas en el que anunciaron que cerrarán algunas carreteras, la Secretaría de Gobernación se vio en la obligación de informar a la ciudadanía en sus redes sociales oficiales, que hicieron contacto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con productores agrícolas desde los últimos meses del año 2025 para atender a sus demandas de manera oportuna.

Lo anterior, debido a que los transportistas y productores del campo realizan bloqueos parciales o totales en al menos 11 estados del país.

Por medio de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se hizo un llamado a los manifestantes a evitar paralizar las vías de comunicación y “privilegiar las vías de entendimiento” tras asegurar que sus demandas han sido atendidas y los acuerdos avanzan conforme a los tiempos establecidos.

En el caso de la Ciudad de México, los manifestantes determinaron no bloquear, sino tomar las casetas y dar paso libre para no afectar a los vacacionistas que regresan.

El gobierno federal ha sostenido un total de 27 reuniones desde octubre del año pasado con transportistas y productores del campo, con quienes se definió una agenda de 5 ejes, entre los que resaltan los apoyos al precio, el financiamiento, comercialización, impulso a proyectos productivos y programas de acopio.

La Secretaría de Gobernación reiteró que no hay razón para bloquear carreteras, ya que siguen trabajando en sus demandas y se les ha dado respuesta puntual, de acuerdo con la secretaria, Rodríguez, en el cierre de vías total o parcial que se registran este lunes participan 575 personas, quienes han usado 161 vehículos para bloquear carreteras federales y estatales.

“La propia Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha encabezado reuniones para atender y dar solución en el corto plazo y de fondo a las necesidades y demandas de los productores de granos básicos debido al bajo precio internacional de los mismos. Ante ello, de noviembre a la fecha, se dispusieron 3,412 millones de pesos para compensar por los precios de los granos a más de 40,910 productores a los cuales se ha apoyado de manera directa. A nadie se le ha negado el apoyo”, publicaron en redes sociales.

Además, se ha llegado a un acuerdo en beneficio de los productores de Sinaloa en la siguiente cosecha, se han mantenido reuniones con diversas organizaciones de transportistas en las que ha participado la Guardia Nacional para atender puntos de inseguridad en carreteras, así como quejas relacionadas con trámites, el Gobierno de México siempre ha estado abierto al diálogo y que estará informando y atendiendo el día de mañana cualquier manifestación que se presente y reiteraron que no existe razón alguna para manifestarse y menos para afectar a terceros.