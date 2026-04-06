Saldo blanco en EdoMéx durante operativo Semana Santa 2026: Secretaría de Seguridad

Estado de México.- A través de un reporte de la Secretaría de Seguridad de Seguridad del Estado de México (SSEM), declaró con un saldo blanco durante la Semana Mayor, misma que representó la primera mitad del Operativo Semana Santa 2026, que corresponde del 2 al 5 de abril, en la que se prioriza la seguridad, la paz y el orden público, en las actividades religiosas.

No obstante, la dependencia dentro del despliegue operativo tuvo presencia fija y móvil en 132 centros turísticos y de recreación, además de que se mantuvo con una vigilancia en 4 mil 651 centros de culto y atención especial en 134 representaciones del viacrucis, 112 procesiones del silencio y seguridad en las inmediaciones de 6 mil 135 cajeros automáticos.

En el marco de estas fechas la afluencia de personas locales y extranjeras a los viacrucis ascendió a poco más de 235 mil 765 ciudadanos; en tanto, para las procesiones del silencio, el número alcanzó la cifra de 74 mil 762 habitantes, de igual forma, se mantuvo, presencia de unidades de seguridad en 20 rutas turísticas, tanto en vías primarias como en carreteras.

El estado de fuerza que se instauró para estos días feriados fue de mil 682 elementos, 400 unidades móviles balizadas y 25 binomios caninos, al igual que la misma suma de equinos, mismos que mantuvieron coordinación con las fuerzas federales y municipales, para garantizar seguridad a visitantes y locales.

Cabe hacer mención de que, se brindaron 14 apoyos, 8 por incidentes viales, 4 por incidentes de asfixia por inmersión, un apoyo en persecución y uno por alteración.

Asimismo, la dependencia apuntó que el Operativo Semana Santa, continuará hasta el próximo 12 del mes y año en curso, en el que se brindará atención y seguridad a la ciudadanía que aún permanece o llegue de vacaciones a los centros turísticos, pueblos mágicos y con encanto o que se traslade por la entidad hacia destinos diferentes.