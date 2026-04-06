Director del IMSS inaugura nueva área de hemodiálisis en Centro Médico Nacional Siglo XXI

Ciudad de México.– Durante la mañana de este lunes, se llevó a cabo la inauguración, una nueva área de Hemodiálisis del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con la presencia del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por sus siglas.

El espacio de la clínica, se inauguró y presentó completamente renovado, funcional y seguro para todos los pacientes que sean canalizados al mismo, además, cuenta con la capacidad para atender de forma simultánea un total de 10 módulos, incluyendo las áreas aisladas, con mejores condiciones para los pacientes y el personal médico, ahora tiene más infraestructura, tecnología y atención continua para quienes viven con enfermedades renales.

El Director Zoé Robledo dijo: “Así seguimos fortaleciendo la calidad de los servicios en el IMSS” escribió a través de sus redes social oficial de “X”.

En seguimiento a los eventos ocurridos el año pasado, 2025, el Director Zoé Robledo, en compañía de la representante del IMSS en Ciudad de México Norte, Patricia Soto Márquez, recordó que el inmueble fue habilitado en septiembre del año 2021, junto con la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para atender la emergencia por COVID-19, luego de diversos procesos de adecuación, el espacio fue reconvertido en un área de hemodiálisis.

“Estamos buscando que en el IMSS dejemos de depender de subrogados y tener nuestra propia capacidad para llevar a cabo este procedimiento de sustitución de la función renal y como pueden ver, aquí empieza desde el número uno y son hasta 36 espacios”, afirmó.

El titular, Zoé Robledo afirmó que el IMSS mantiene acciones actualizadas y firmes dando seguimiento a la prevención de enfermedades como la insuficiencia renal; no obstante, subrayó la importancia de contar con infraestructura y personal suficientes cuando el tratamiento lo requiere, con la puesta en marcha del Servicio de Hemodiálisis Interna en el AEHo Tlatelolco, el IMSS fortalece su infraestructura médica y refrenda su compromiso de ofrecer atención integral, segura y oportuna a quienes viven con enfermedad renal crónica.

Estas acciones, forman parte de una estrategia nacional del IMSS para ampliar infraestructura en enfermedades renales, con lo que se sigue cumpliendo el compromiso en conjunto con el gobierno federal.