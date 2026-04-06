Refuerzan combate a incendios forestales en 30 municipios del Estado de México

Toluca, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante incendios forestales, el Gobierno del Estado de México entregó 834 herramientas y equipos a unidades municipales de Protección Civil en 30 municipios de la entidad.

La administración encabezada por Delfina Gómez Álvarez informó que esta estrategia busca mejorar las labores de prevención, control y combate de siniestros en zonas boscosas, mediante el suministro de insumos especializados para trabajo en campo.

Entre el equipo entregado se encuentran carretillas, palas, zapapicos, pico-talacho, motosierras, machetes y azadones, herramientas fundamentales para atender de manera oportuna los incendios forestales, particularmente en regiones de difícil acceso.

El coordinador general de Protección Civil estatal, Adrián Hernández Romero, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada entre los distintos órdenes de gobierno, orientada a reforzar la capacidad operativa en territorio.

Las entregas se han realizado en municipios con alta incidencia o riesgo de incendios, entre ellos Otzoloapan, Zacazonapan, Donato Guerra, Amanalco, Villa de Allende, Ixtapan del Oro, Zumpahuacán, Coatepec Harinas, Almoloya de Alquisiras, Sultepec, Luvianos, Amatepec, Tejupilco, Tlatlaya, Ocuilan, Villa Guerrero, Soyaniquilpan, Aculco, Temoaya, Jiquipilco, Ixtlahuaca, El Oro, Cocotitlán, Temamatla, Chiautla, Papalotla, Tenancingo, Malinalco, Joquicingo y Tepetlaoxtoc.

Autoridades estatales indicaron que la distribución del equipo continuará de manera gradual en otros municipios, con el fin de ampliar la cobertura y fortalecer las capacidades locales de atención a emergencias.

De forma paralela, el gobierno estatal hizo un llamado a la población a extremar precauciones para prevenir incendios, especialmente al evitar el uso del fuego sin supervisión en actividades agrícolas, no arrojar colillas de cigarro o materiales encendidos en áreas forestales y reportar de inmediato cualquier conato.

Para la atención de emergencias, se recordó que se encuentra disponible el “Teléfono Rojo” 800 590 17 00, así como el número 911, canales a través de los cuales se puede alertar a las autoridades de manera oportuna.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca no sólo mejorar la capacidad de respuesta ante incendios forestales, sino también proteger los recursos naturales y reducir los riesgos para la población en zonas vulnerables.