Conoce la obra del gran Miguel Ángel en la exposición “El Divino, Hombre del Renacimiento”

Desde Puebla

Si te quedaste en Puebla y no sabes a dónde ir en lo que resta de las vacaciones, puedes acudir a la expo “El Divino, Hombre del Renacimiento”, que consiste en 50 obras del artista italiano Miguel Ángel, con réplicas a tamaño real de esculturas y frescos icónicos.

La exposición se encuentra en la 4 oriente #210, donde podrás encontrar réplicas de las grandes obras de Miguel Ángel como el David, el Cristo de la Minerva, La Piedad, La Capilla Sixtina, entre otras.

La exposición durará 3 meses y tiene un costo de 80 pesos para adultos y niños pagan 50, mientras el lunes será acceso gratuito.