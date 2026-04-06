Parque Sendela se integrará a camiones turísticos en Puebla capital

Desde Puebla

El titular de la secretaría de Economía y Turismo de Puebla capital, Jaime Oropeza Casas, destacó trabajo con el gobierno del estado, para impulsar el parque Sendela con operadores de turibuses.

Ya se logró que una ruta llegue a este punto.

Resaltó que uno de los representantes de este medio de transporte turístico ya integró en su recorrido el nuevo parque.

Va desde el Centro Histórico, pasando por el Museo Internacional Barroco (MIB) hasta el nuevo atractivo.

En los primeros días de diciembre del 2024, se inauguró este parque, donde está la Estrella de Puebla rehabilitada.