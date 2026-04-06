PROFECO ampliará monitoreo nacional para detectar gasolineras con precios altos

Ciudad de México.- En la conferencia matutina, Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, dio a conocer el reporte semanal de los precios en la canasta básica y servicios indispensables para un grosso de la población.

En su sección denominada “Quién es quién”, dio algunos consejos básicos para los consumidores, entre los que destacan: Revisar el tipo de cambio al elegir el servicio de las remesadoras, con FINABIEN, recibe 337 pesos mexicanos, más vía depósito o transferencia, la misma presentación de sardina puede costar entre 18 y 41 pesos, dependiendo en dónde se compre, por lo que se recomienda hacer una revisión previo al adquirirlo y de esa manera obtener un precio justo.

También anunciando que ya se encuentra disponible la Revista del Consumidor, un número completamente dedicado a los consumidores más pequeños, los niños y niñas, exhortó a descargarla, pues es completamente gratuita en librerías del Fondo de Cultura Económica, “un consumidor informado, no será engañado”, dijo.

En cuanto al precio de la gasolina, expuso que, la regular se encuentra en un precio promedio 23.70 pesos mexicanos, la mejor en precios se encuentra en Tabasco, que pertenece a la gama de las “G500”, con precio de $23.26 por litro, una ganancia de entre $1.72 y entre el margen de ganancia más alto, se encuentra una estación de servicio en Aguascalientes con un precio de $24.99, por lo que cuenta con $2.85 de ganancia por cada litro de gasolina y no se recomienda hacer la carga en este tipo de estaciones de servicio de combustible.

Se hace la invitación a la ciudadanía a que reporte este tipo de precios elevados para que se pueda regular el precio, ya que, al tener PEMEX precios establecidos, no existe motivo por el que se eleven tanto los precios de los combustibles, el mapa virtual de las estaciones y sus precios en tiempo real.

En cuanto a la canasta básica, se encuentra entre las menos recomendables, está Bodega Aurrera ubicada en Avenida Universidad en Zacatecas, con un precio de $962, el más alto a nivel nacional, por otra parte, el de nivel más bajo y aceptable, se encuentra Soriana Súper ubicado en Villahermosa, con un precio de $779.70, una diferencia entre ambas canastas básicas de $182.30 pesos mexicanos; una canasta básica en la que pueden comer 4 personas en una semana.

Los monitoreos realizados por la PROFECO, ayudan a los consumidores para que puedan consumir en donde hay precios promedio más justos de los servicios y productos básicos, es un aliado ante los sondeos y finalmente le obsequió a la presidenta Claudia Sheinbaum su revista de abril, reiterando está dedicada a los niños en su mes.