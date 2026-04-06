Claudia Sheinbaum rechaza informe de la ONU

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó este lunes que el Gobierno rechazó el informe del Comité contra Desapariciones Forzadas (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues el análisis realizado corresponde al periodo de 2009 a 2016 y se centró únicamente en cuatro estados de la República.

“Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta el 2025, cuatro estados de la república. Análisis del 2009 al 2017 y hay una extrapolación hasta el 2025. En los estatutos de esta propia comisión, en los estatutos de Naciones Unidas, en la caracterización que hacen de la desaparición forzada que viene del Estado mexicano o de cualquier Estado de cualquier país del mundo para desaparecer personas por motivos principalmente políticos, el análisis que hacen ellos queda fuera de esta caracterización, que tiene la Organización de las Naciones Unidas y la propia comisión”, argumentó la mandataria.

Asimismo, la mandataria Sheinbaum Pardo, dijo que no se consideraron las acciones del Gobierno y los colectivos dedicados a la búsqueda de personas, dejan fuera la solidaridad con los familiares y el trabajo vinculado a perseguir este tipo de delitos.

El pasado 3 de abril el Gobierno mexicano ya había adelantado el rechazo del documento por “tendencioso y falto de rigor jurídico”; “El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, enfatizó la administración federal, al tiempo que puntualizó que el país “está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”.

La respuesta oficial se da ante la decisión del comité de solicitar al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, para que remita con urgencia la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes.

Además, la administración federal señaló que el informe abarca principalmente desapariciones entre 2009-2017 -correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón del Partido Acción Nacional (PAN) y Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- en los que se ejecutó la llamada guerra contra el narcotráfico y se circunscribe a cuatro entidades del país (Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco).

Por otra parte, Sheinbaum Pardo afirmó este lunes que no hay razones que justifiquen el paro o las movilizaciones de transportistas y agricultores, al asegurar que su gobierno mantiene un diálogo permanente con ambos sectores y ha dado atención a sus principales demandas.