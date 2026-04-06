Carretera Ocoyoacac-Tenango se renueva con ahorro del 70% y beneficio a 192 mil habitantes

Redacción

Redacción 6 abril, 2026

6 abril, 2026 Municipios

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Ocoyoacac, Méx.- Como parte de la estrategia de mejorar la movilidad, el Gobierno del Estado de México reconstruye la carretera 202 kilómetro 34.4 (México-Toluca)-Tenango del Valle, obra estratégica que genera un ahorro de inversión del 70 por ciento al realizarse por administración directa, es decir, recursos y personal del gobierno estatal.

“Tenía más de 35 años que no se hacía una obra de estas características, de este tamaño por el personal y maquinaria de la Junta de Caminos, lo estamos haciendo con un 30 por ciento de inversión”, indicó Joel González Toral, Director General de la Junta de Caminos del Estado de México.

El funcionario señaló que la intervención de 39.7 kilómetros mejorará la conectividad de los municipios de Ocoyoacac, Xalatlaco, Tianguistenco, Almoloya del Río, Texcalyacac y Tenango del Valle con beneficio a 192 mil habitantes y 28 mil 872 automovilistas que transitan diariamente por esta ruta.

Detalló que, en los trabajos de mejoramiento integral de la superficie de rodamiento mediante fresado y colocación de mezcla asfáltica, participan 50 trabajadores de la Junta Local.

“Estamos reencarpetando, ayudando a perfilar todo lo de la parte de la mezcla y cerrar los espacios para que quede bien compactada”, comentó Martín Sánchez Gómez, trabajador de la Junta de Caminos del Estado de México.

Para estos trabajadores, es un orgullo que la Junta de Caminos retome dichas acciones en beneficio de las y los mexiquenses.

“Para nosotros es magnífico que nos siga apoyando y nos de este trabajo, tenía tiempo que nosotros no lo hacíamos y ahora que empezamos con este gobierno a nosotros nos beneficia y al pueblo también”, expresó Martín Sánchez.

Con esta reconstrucción de la carretera, que es parte de “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, también se benefician los centros turísticos como La Marquesa, Malinalco y Chalma.