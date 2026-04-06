Inician acciones para prevenir incendios forestales en Huixquilucan: Contreras

Huixquilucan, Méx.- “La Brigada Forestal de la Dirección General de Desarrollo Agropecuario y Forestal de Huixquilucan, trabaja en la construcción de unas brechas cortafuego para proteger los bosques en las comunidades de San Jacinto, San Juan Yautepec y La Cañada”, informó la alcaldesa Romina Contreras Carrasco.

Dijo que, como parte de las acciones permanentes para la preservación de las zonas boscosas del municipio, el Gobierno de Huixquilucan creó más de 27 mil metros cuadrados de brechas cortafuego, en puntos estratégicos del municipio, con el objetivo de prevenir incendios forestales en esta temporada de calor y salvaguardar la biodiversidad del territorio, además del patrimonio de la población

Contreras Carrasco, compartió que estas acciones, realizadas por elementos de esta brigada consisten en la remoción de material combustible, como hojas secas, para construir perímetros seguros que eviten la propagación de incendios.

“La apertura de las brechas cortafuego, dijo, no es solo una medida ambiental, sino un pilar de Protección Civil, pues ayuda a resguardar la seguridad de la población y su patrimonio.

Desde el inicio de mi administración, impulsamos estas estrategias de prevención de incendios forestales para cuidar las áreas verdes del territorio, ya que las altas temperaturas y la temporada de estiaje son puntos de riesgo para posibles incendios” enfatizó la presidenta municipal.

Mencionó, que las brechas cortafuego se han realizado en puntos como San Jacinto, paraje Cerro de Los Padres; San Juan Yautepec, paraje Tetela; y La Cañada, paraje Plaza de Gallos, además se llevaron a cabo recorridos preventivos por parte de elementos de la Brigada Forestal de Huixquilucan en zonas de alto riesgo de incendio como Monte de las Cruces, en la comunidad de San Juan Yautepec; Cerro del Manzano, en Santa Cruz Ayotuxco; y Cerro del Caballete, en Piedra Grande.

Contreras Carrasco destacó que con la finalidad de preservar las 7 mil 500 hectáreas de bosque con las que cuenta Huixquilucan, también se realizan jornadas de reforestación para reducir el impacto de incendios que de presentan en esta temporada.

Contreras Carrasco, exhortó a la población a no arrojar colillas de cigarro, fósforo ni botellas de vidrio, hacer fogatas, entre otras precauciones.

Finalmente, la alcaldesa puso a disposición algunos números telefónicos para que en caso de emergencia reportar al número telefónico 55 5291 6064 del Cuerpo de Bomberos; o al 55 3605 1439; 55 3605 1440, 55 3605 1441; 55 5290 6064, del Centro de Mando, entre otros.