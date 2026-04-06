Toluca se pone en marcha con la Copa Toluqueña de ciclismo de ruta 2026

Toluca, Méx.– La pasión por el ciclismo volverá a tomar las calles de la capital mexiquense con la Primera Fecha de la Copa Toluqueña de Ciclismo de Ruta 2026, un evento que promete reunir a decenas de competidores en un ambiente de alto nivel deportivo y convivencia.

La cita será el domingo 12 de abril en el Circuito Tres Caminos, donde desde temprana hora comenzará la actividad con el registro de participantes a partir de las 8:00 horas, para dar paso al arranque oficial a las 9:00 horas. El evento es impulsado por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET), como parte de su estrategia para fomentar el deporte y la activación física en la población.

La competencia está diseñada para ciclistas de diferentes edades y niveles, con categorías Juvenil, Libre, Máster y Veteranos, tanto en la rama varonil como femenil. Cada grupo enfrentará un reto acorde a su condición, con recorridos que contemplan diversas vueltas en un circuito de aproximadamente 9.2 kilómetros, lo que exigirá resistencia, estrategia y técnica sobre la bicicleta.

Además del desafío deportivo, la justa contempla una premiación en efectivo para los tres primeros lugares de cada categoría, así como medallas para todos los participantes, reconociendo el esfuerzo de quienes formen parte de esta jornada.

La cuota de recuperación será de 200 pesos, y los interesados podrán conocer todos los detalles de la convocatoria mediante el código QR o en los enlaces oficiales compartidos por los organizadores.

De esta forma, el Ayuntamiento de Toluca continúa consolidándose como un punto clave para el desarrollo del ciclismo en la región, generando espacios de competencia y promoviendo hábitos saludables entre la ciudadanía.