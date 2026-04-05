Saldo blanco en Metepec durante celebraciones de Semana Santa

Metepec, Méx.- Las celebraciones de Semana Santa concluyeron con saldo blanco en el municipio de Metepec, de acuerdo con autoridades locales, quienes destacaron la coordinación interinstitucional y el comportamiento responsable de la ciudadanía como factores clave para el desarrollo ordenado de las actividades religiosas.

Durante eventos multitudinarios como el tradicional viacrucis, se desplegó un operativo de seguridad que contó con la presencia permanente de la Policía municipal en distintos puntos del territorio. Más de 16 mil asistentes participaron en estas representaciones sin que se registraran incidentes, lo que permitió que las expresiones de fe se llevaran a cabo en un ambiente de tranquilidad.

El dispositivo de vigilancia incluyó el uso de tecnología avanzada. Desde el aire, drones tácticos supervisaron el desarrollo de las actividades, mientras que un Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) móvil, junto con la red de gabinetes de videovigilancia, permitió el monitoreo en tiempo real. A esto se sumaron torres de videovigilancia y recorridos constantes de elementos en campo, lo que garantizó capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

Este operativo se realizó en coordinación con instancias federales y estatales como la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, fortaleciendo así las acciones preventivas y de protección durante toda la jornada.

En paralelo, cuerpos de emergencia como bomberos y paramédicos mantuvieron recorridos permanentes por diversas zonas del municipio para atender cualquier contingencia. Autoridades hicieron un llamado a la población a respetar los cordones de seguridad y seguir las indicaciones del personal operativo. “Si necesitan algo, acérquense con nuestros elementos, están para apoyarlos”, señalaron.

Asimismo, la Policía Turística tuvo presencia en distintos puntos estratégicos, brindando orientación y apoyo tanto a visitantes como a habitantes, contribuyendo a una experiencia segura para todos.

El gobierno municipal reiteró que en Metepec la vigilancia es permanente y la seguridad se mantiene como una prioridad, particularmente durante eventos de alta concentración, donde la coordinación y la participación ciudadana resultan fundamentales.