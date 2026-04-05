La tradición artesanal de palma distinguió al EdoMéx en temporada de Semana Santa

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo y del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), impulsa la preservación de piezas elaboradas con fibras vegetales que forma parte del patrimonio cultural y productivo de diversas comunidades mexiquenses.

Durante la temporada de Semana Santa resaltó la elaboración de palmas, una tradición profundamente arraigada en la entidad. Familias artesanas transforman la fibra mediante trenzados y figuras como cruces y diseños ornamentales que simbolizan la fe y continuidad cultural.

Esta tradición, basada en el aprovechamiento de recursos naturales locales, mantiene técnicas de tejido y trenzado. Actualmente, 7 mil 123 personas registradas en el Padrón Estatal de Artesanos se dedican a esta actividad, la cual representa una importante fuente de ingreso para familias de distintas regiones del estado.

Municipios como Acambay, Tenancingo, Donato Guerra, Valle de Bravo, Tlalmanalco, Tepetlaoxtoc, Toluca, Zumpahuacán y El Oro destacan por la elaboración de piezas utilitarias, decorativas y accesorios hechos a mano con fibras vegetales, que reflejan la creatividad y conocimiento tradicional de las comunidades.

Para impulsar la comercialización de artesanías, el IIFAEM cuenta con Tiendas Casart distribuidas en distintos puntos de la entidad; las ubicaciones se encuentran en https://iifaem.edomex.gob.mx/tiendas.

A través de estas acciones, el Gobierno del Estado de México impulsa el consumo de artesanías auténticas, elaboradas directamente por sus creadoras y creadores; además, fortalece la economía local y preserva las tradiciones que dan identidad a la entidad.