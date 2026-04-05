Aplican más de 214 mil vacunas contra VPH para prevenir cáncer cérvico uterino en EdoMéx

Toluca, Méx.- El Gobierno del Estado de México aplicó 214 mil 654 dosis de vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), como parte de las acciones de prevención del cáncer cérvico uterino; esta cobertura se alcanzó del 15 de septiembre de 2025 al 24 de marzo de 2026, mediante la coordinación del sector salud en la entidad.

Marco Antonio Montes de Oca González, Subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), precisó que la vacunación se dirige a niñas de primaria de entre 10 y 11 años, así como a población en situación de riesgo, como personas que viven con VIH, víctimas de violencia sexual y rezagadas, como parte de la estrategia de medicina preventiva.

Durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Comité Estatal Interinstitucional de Cáncer de la Mujer, autoridades de salud destacaron que la prevención, detección y atención oportuna del cáncer de mama y cérvico uterino es una prioridad, al ser de las principales causas de mortalidad entre mujeres.

La Secretaría de Salud informó que se supervisan las clínicas de colposcopia en la entidad, con revisión en 21 de las 41 unidades, a fin de fortalecer la detección y atención de casos sospechosos.

Asimismo, a través del programa PREVENIMSS, se realizan estudios de papanicolaou y exploración clínica de mama en unidades de medicina familiar, para identificar de manera oportuna posibles casos y canalizarlos a atención especializada.

El Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez mantiene acciones de prevención para proteger la salud de las mujeres y reducir la incidencia de cáncer.