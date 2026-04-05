Mario Santana reitera compromiso con la seguridad en Villa Victoria

Redacción

Redacción 5 abril, 2026

5 abril, 2026 Municipios

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Villa Victoria, Méx.- El pasado 2 de abril de 2026, el municipio de Villa Victoria vivió una de sus jornadas más lamentables tras un hecho violento que cobró la vida del policía municipal en activo Marco Antonio Alamilla Vilchis y dejó a otro elemento gravemente lesionado.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados atendieron un llamado de auxilio para perseguir a sujetos armados que previamente habían asesinado a un civil. Durante la intervención, los elementos fueron agredidos, lo que derivó en el fallecimiento del oficial.

Autoridades municipales y estatales lograron la detención de dos presuntos responsables, quienes ya se encuentran a disposición de la autoridad competente.

El gobierno municipal que encabeza Mario Santana Carvajal, expresó sus condolencias a la familia del elemento caído y reconoció la labor de las corporaciones policiacas, destacando su compromiso y valentía en el cumplimiento del deber.

Asimismo Santana Carbajal, reiteró que la seguridad pública continuará siendo una prioridad, asegurando que no se dará un paso atrás en el combate a la delincuencia en Villa Victoria.