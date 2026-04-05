Gobierno del EdoMéx invita al Festival Infantil ‘Mojo Ra Eñeji’ del 8 al 12 de abril

Toluca, Méx.- El Gobierno del Estado de México realizará el Festival Infantil “Mojo Ra Eñeji: Vamos a jugar”, del 8 al 12 de abril de 2026, con una programación cultural dirigida a niñas, niños y sus familias.

A través de la Secretaría de Cultura y Turismo, este encuentro ofrecerá actividades que fomentan la creatividad y el aprendizaje mediante talleres, teatro, danza, artes visuales, música, exposiciones y espectáculos.

Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Mexiquense, en Toluca, del 8 al 12 de abril, de 11:00 a 15:00 horas, y en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, del 9 al 12 de abril, de 11:00 a 17:00 horas.

El festival también contará con un Pabellón Artesanal y un Pabellón Gastronómico en ambas sedes, donde las familias podrán conocer productos locales y disfrutar de la oferta culinaria de la región.

Este evento ofrece espacios seguros, incluyentes y de acceso gratuito que promueven la convivencia familiar, el aprendizaje y el acercamiento de la niñez a la cultura.

La programación completa se puede consultar en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo, en Facebook, X e Instagram como @CulturaEdomex.