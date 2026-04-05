Naucalpan registra una baja del 61 por ciento en robo de auto asegurado: Montoya

Naucalpan, Méx.- “Según cifras de OCRA, Naucalpan se posiciona como el municipio con la mayor reducción en el robo de vehículos asegurados a nivel nacional, al registrar una disminución del 61 por ciento”, informó el alcalde Isaac Montoya Márquez.

Agregó que estos resultados reflejan una tendencia sostenida a la baja en la incidencia delictiva, producto del trabajo coordinado que realiza la Guardia Municipal de Naucalpan, con corporaciones estatales y federales, como la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Guardia Nacional y la Sedena, a través de la Estrategia Operativa Oriente.

Dijo que OCRA es un organismo que colabora con más de 23 aseguradoras, fiscalías y autoridades, en 2026 Naucalpan se ubica en el lugar número 12 entre los 20 municipios con mayor incidencia, con un total de 110 vehículos robados y un promedio diario de 1.9 unidades, con y sin violencia.

La evolución en el ranking de OCRA muestra que Naucalpan ocupó el sexto lugar en 2022 y 2023, el cuarto en el 2024, el quinto en 2025 y actualmente el doceavo en 2026, consolidando una reducción del 61 por ciento.

En comparación, a nivel nacional la disminución fue del 17 por ciento, mientras que en el Estado de México fue del 29 por ciento y en la Ciudad de México del 26 por ciento, lo que resalta el avance logrado por Naucalpan por encima de la media.

Con estos resultados, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de seguridad y proximidad social para garantizar mayor tranquilidad a las familias naucalpenses.