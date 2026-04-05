Gobierno estatal llama a cuidar el medio ambiente durante Semana Santa

Metepec, Méx.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), hace un llamado a los mexiquenses a incorporar hábitos sustentables en su vida diaria, con el objetivo de contribuir a la mitigación del cambio climático y reducir el impacto ambiental generado durante esta temporada.

Durante las vacaciones, el incremento en la movilidad, el turismo y el consumo de recursos naturales puede intensificar problemáticas como la contaminación del aire, el desperdicio de agua y la generación excesiva de residuos sólidos.

Datos ambientales señalan que, durante temporadas vacacionales, la generación de residuos sólidos urbanos puede aumentar entre 20% y 30%, el consumo de agua en hogares incrementa hasta en 15% y el uso de vehículos particulares eleva las emisiones contaminantes, contribuyendo al deterioro de la calidad del aire.

En dicho contexto la SMAyDS recomienda adoptar medidas sencillas para mitigar los efectos del cambio climático, promover el uso responsable de los vehículos, optar por el uso compartido del automóvil, el transporte público o medios alternativos como la bicicleta, a fin de ayudar a reducir las emisiones contaminantes.

Así como también, el hacer uso eficiente del agua, al tomar duchas cortas, reutilizarla en actividades domésticas y evitar su desperdicio en actividades recreativas; en el uso eficiente de la energía se recomienda desconectar aparatos eléctricos y aprovechar la luz natural, finalmente invita a concientizar entre la comunidad el manejo adecuado de residuos al separar la basura, reciclar y no dejar los desechos en espacios naturales.

La SMAyDS reiteró que cada decisión cotidiana cuenta, y que adoptar hábitos sustentables durante las vacaciones no solo ayuda a mitigar los efectos del cambio climático, sino que también fortalece la cultura ambiental en la sociedad.

El Gobierno del Estado de México invita a la población a hacer de estas vacaciones una oportunidad para actuar con responsabilidad y compromiso ambiental, porque cada litro de agua que ahorras, cada residuo que separas y cada decisión consciente que tomas, suma en la construcción de un futuro más limpio, saludable y sostenible para el Estado de México.