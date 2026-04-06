CANAPAT llama al diálogo y a mantener la operación del autotransporte

Toluca, Méx.- La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) en el Estado de México aclaró que no forma parte de la convocatoria de un supuesto paro nacional de transportistas que, según información difundida en redes sociales, estaba programado para el próximo 6 de abril.

A través de un comunicado oficial, la organización, en coordinación con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos y organismos representativos del sector como ANPACT, ANTP y CANACAR, reafirmó su compromiso de impulsar un entorno de certidumbre, productividad y crecimiento para el país.

“El sector del autotransporte reconoce los desafíos actuales; sin embargo, la vía adecuada para atenderlos es mediante el diálogo permanente, la interlocución institucional y la coordinación con las autoridades competentes”, señaló la CANAPAT en el Estado de México, haciendo un llamado a evitar acciones que puedan afectar a la ciudadanía o interrumpir las cadenas de suministro.

El comunicado destacó que el autotransporte constituye un pilar esencial para la actividad productiva, el comercio y la movilidad de millones de personas en México. Por ello, cualquier interrupción en su operación puede generar repercusiones directas en el abasto de bienes, en la prestación de servicios y en el bienestar de la población.

De manera particular, durante este periodo vacacional, en el que se registra un aumento en la movilidad de usuarios y la demanda de servicios, la CANAPAT subrayó la importancia de garantizar la continuidad operativa del sector, a fin de evitar afectaciones en traslados y acceso oportuno a bienes y servicios en todo el país.

El organismo hizo un respetuoso llamado a privilegiar el diálogo constructivo, la búsqueda de soluciones conjuntas y el fortalecimiento de los espacios de colaboración institucional, como mecanismos clave para atender los retos del sector.

Finalmente, Odilón López Nava, delegado de la CANAPAT en el Estado de México, reiteró la disposición permanente de la organización para trabajar de manera coordinada con autoridades y actores involucrados, “con responsabilidad y visión de largo plazo, en beneficio del desarrollo económico y social de México”.