Viacrucis 183 de Iztapalapa, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Ciudad de México. – Este 2026, es el primer año en el que se realiza la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa ya reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO , en diciembre del 2025, con ese reconocimiento internacional, con el que ha incrementado su relevancia cultural y turística, el evento perteneciente a la religión católica, se espera la llegada de más de 2 millones de asistentes, incluso estimaciones de hasta 2.3 millones de personas y está considerada como la representación religiosa más grande de México y una de las más multitudinarias de toda América Latina.

Este Viacrucis se realiza principalmente el día Viernes Santo, con un recorrido que culmina en el Cerro de la Estrella, donde se escenifica la crucifixión, en el mismo, participan habitantes de los ocho barrios originarios de la delegación de Iztapalapa, Ciudad de México, quienes organizan y actúan en la representación.

A resaltar, la tradición ya cuenta con casi 200 años de historia y comenzó en el siglo XIX como una promesa religiosa tras una epidemia de cólera y se ha mantenido de generación en generación como una expresión de fe, de identidad y comunidad, para este 2026, se hizo el despliegue de un operativo bastante amplio, con el objetivo de salvaguardar la integridad y paz de la ciudadanía, con más de 14 mil elementos de seguridad, de servicios de salud, hidratación y control de rutas, así como la mejora de infraestructura urbana y logística ante la gran afluencia de este evento.

La UNESCO reconoce esta celebración por su valor comunitario y cultural, su capacidad de preservar tradiciones vivas y su impacto en la identidad colectiva.

Algunos datos curiosos sobre esta representación, son que, el papel de Jesús no se asigna al azar: los aspirantes deben cumplir requisitos físicos, morales y de conducta, además, no pueden tener tatuajes visibles, deben ser originarios de Iztapalapa y llevar una vida considerada “ejemplar”, pasan por meses de preparación física para soportar el recorrido y el peso de la cruz.

La cruz pesa más de lo que se imaginan, ya que puede pesar entre 80 y 100 kilos, el recorrido es de aproximadamente 2 kilómetros, en subida hacia el Cerro de la Estrella, muchos participantes terminan con lesiones leves o agotamiento extremo y sólo pueden participar los habitantes de los barrios originarios, el Viacrucis se transmite por televisión nacional desde hace años y es uno de los eventos religiosos más vistos en México durante Semana Santa.

El Viacrucis de Iztapalapa 2026 no es sólo un evento religioso, también es una de las mayores manifestaciones culturales de México y ahora con reconocimiento mundial, que reúne a millones de personas en una tradición que mezcla fe, historia y cultura.

El saldo de este Viacrucis fue anunciado a través de las redes sociales oficiales de la alcaldía Iztapalapa, sólo se reportaron lesiones menores de los asistentes como revisión de la presión por la exposición directa al sol y un menor que participaba en la representación y presentó una cortadura en el pie, misma que fue atendida a la brevedad por el personal de la Cruz Roja Mexicana, evento que concluyó con el traslado del cuerpo de Jesucristo al Santo Sepulcro junto con la virgen María representando la escena de “La dolorosa”.