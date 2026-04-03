Transforman la colonia Ampliación Tulpetlac en comunidad NIDO

Redacción

Redacción 3 abril, 2026

3 abril, 2026 Municipios

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Ecatepec, Méx.- Por su valor histórico y cultural, el gobierno de Ecatepec transformó la colonia Ampliación Tulpetlac en una comunidad NIDO (Núcleos de Identidad, Desarrollo y Organización), en la cual se ubica el Santuario de la Quinta Aparición de la Virgen de Guadalupe.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss entregó a colonos la nueva comunidad NIDO, donde se realizaron trabajos de limpieza, pinta de fachadas y murales, rehabilitación de luminarias y drenaje, bacheo, poda de árboles e instalación de alarmas y cámaras de videovigilancia, entre otros.

Cisneros Coss reconoció que la iniciativa refuerza el sentido de orgullo y pertenencia entre la población de Tulpetlac, donde gracias al esfuerzo colectivo fue construido el Santuario, que es visitado por miles de turistas nacionales y extranjeros.

Adelantó que el gobierno municipal rehabilita los principales camellones de Ecatepec, en los que siembran pasto y flores, “y todo lo que es la Quinta Aparición tiene que estar llena de rosas”.

Aseguró que al Santuario llegan peregrinaciones de todo el mundo, por lo que las condiciones del lugar deben mejorar para recibir de mejor manera a los visitantes, que impulsados por su fe acuden al sitio donde de acuerdo a la tradición católica la Virgen María se apareció a Juan Bernardino, tío de san Juan Diego.

Luis Ángel Hernández Soto, coordinador técnico de Presidencia, informó que mejoraron el alumbrado público con la instalación de cinco postes y 25 luminarias reconectadas, balizamiento de mil 540 metros lineales de guarniciones y limpieza y desazolve de cinco bocas de tormenta, entre otros.

Destacó que pintaron la fachada de 60 viviendas de la comunidad, equivalente a tres mil 300 metros cuadrados de pintura, además de la pinta de murales que llenan de color las calles.

Mencionó que la inauguración de esta comunidad NIDO es un esfuerzo coordinado del gobierno municipal para establecer el rescate no solamente de la vida en comunidad, sino de la identidad de sus habitantes.

Destacó que en el proyecto participaron las direcciones de Servicios Públicos, Obras Públicas, Protección Civil, Medio Ambiente e Instituto de Cultura. “Se ve el cambio a través del color, pero se ve también a través de las obras que hicimos en estos meses”, explicó.

Carlos Contreras, habitante del lugar, agradeció a Cisneros Coss por los trabajos realizados y sobre todo porque los vecinos cuentan ahora con mayor seguridad.