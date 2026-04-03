Premiarán a centros de trabajo que impulsen igualdad y erradiquen violencia laboral en EdoMéx

Toluca, Méx.- El “Distintivo para la Igualdad y Bienestar Laboral” abrió su convocatoria 2026 en el Estado de México, con el propósito de reconocer a centros de trabajo que han adoptado políticas y acciones orientadas a garantizar condiciones más equitativas, incluyentes y libres de violencia.

Esta iniciativa es impulsada por el gobierno estatal encabezado por Delfina Gómez Álvarez, y está dirigida a empresas, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, así como dependencias públicas estatales y municipales que operan en la entidad y que promueven una cultura laboral basada en la igualdad de oportunidades.

De acuerdo con María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, este reconocimiento busca destacar a quienes han implementado estrategias efectivas para prevenir la discriminación, atender la violencia en el trabajo y fortalecer el bienestar de su personal, en particular de las mujeres.

La evaluación de las propuestas estará a cargo de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México y la Secretaría del Trabajo del Estado de México. Entre los criterios a considerar se encuentran la implementación de protocolos contra la violencia laboral, mecanismos de inclusión, acciones afirmativas para mujeres en situación de vulnerabilidad y estrategias que favorezcan el equilibrio entre la vida personal y profesional.

Asimismo, se valorarán programas de sensibilización y capacitación que contribuyan a consolidar espacios laborales respetuosos y libres de prácticas discriminatorias.

En la edición 2025, un total de 95 centros de trabajo fueron reconocidos por sus avances en la materia. De ellos, la mayoría correspondió a empresas privadas de distintos sectores productivos, además de instituciones educativas, sindicatos y dependencias del sector público.

El registro para participar en esta convocatoria permanecerá abierto hasta el 19 de junio. Las bases, requisitos y detalles del proceso pueden consultarse en los canales oficiales de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México.