Policía de Ecatepec detiene a cuatro por privación de la libertad

Redacción

Redacción 3 abril, 2026

3 abril, 2026 Policía

Policía Ecatepec, EdoMéx, NIDO, Tulpetlac

Ecatepec, EdoMéx, NIDO, Tulpetlac 0 Comments

Ecatepec, Méx.- Elementos de la policía municipal detuvieron a cuatro personas señaladas como probables responsables de privación de la libertad a trabajadores de una bodega en la colonia Héroes de la Independencia, uno de ellos al parecer vinculado al grupo criminal La Chokiza.

Los hechos ocurrieron en avenida Paseo San Agustín cuando los uniformados del sector 20 realizaban patrullajes de proximidad social y una mujer les pidió auxilio, para reportar que en la bodega con razón social Aceros Apreciados, un grupo de personas tenían privados de su libertad a empleados.

Al llegar al sitio detectaron a cuatro personas quienes pretendían escapar a bordo de una camioneta Chevrolet Suburban color blanco y quienes fueron señalados como responsables de la privación de la libertad de cinco trabajadores del lugar a quienes no dejaban salir y a los que habían amenazado.

De acuerdo con testimonios de una de las trabajadoras, los sujetos entraron a la bodega con apoyo de otra empleada y pretendían sustraer la camioneta Suburban, además de varilla almacenada en el lugar.

Sin embargo, una de las trabajadoras logró denunciar la situación y pedir la intervención policial, por lo que la rápida actuación de los uniformados logró detener a cuatro personas.

Por estos hechos fueron detenidos: Zeltzin Vianey “N” de 37 años, Víctor Esteban “N” de 35 años, Ángel “N” de 28 años, Alin Alejandra “N” de 33 años y presentados ante el ministerio público donde se inició una denuncia por privación de la libertad.

Uno de los detenidos Àngel “N”, al parecer estaría vinculado también al delito de extorsión en la modalidad de préstamos gota a gota, y sería integrante del grupo criminal La Chokiza, cuyo líder Alejandro “N” fue detenido en septiembre de 2025 en Las Américas.