Historias y presión que revelan el verdadero pulso de la Copa Mundial 2026

Ciudad de México.- El proceso de selección rumbo al Mundial 2026 ha dejado ver mucho más que sólo los resultados y las estadísticas del mismo, sino que, además, expone historias, trayectorias y sucesos que explican el pulso real al que se enfrentan las selecciones de todo el mundo que luchan por un mismo objetivo, la Copa del Mundo.

Las potencias que buscan romper tradiciones, selecciones que han desafiado predicciones de la lógica, protagonistas que están bajo presión y hechos inesperados que marcan el camino hacia el torneo; un recorrido que ayudan a entender cómo llega cada Selección a la gran fecha de inicio, el próximo 11 de junio del año en curso.

Entre algunas de las historias de las selecciones que destacan son: La selección de Francia, que llegó al Mundial 2026, con figuras que marcaron una era y jóvenes que buscan consolidarse, este equipo enfrenta un desafío de sostener la competitividad mientras se despide de una época dorada que conformaba a una generación de grandes jugadores, entre la gloria y renovación, Francia se debate entre la cumbre y el ocaso.

Por otra parte, la selección de Marruecos consolidó un modelo que ya se considera una referencia mundial, que tiene el objetivo de integrar a los talentos para potenciar a la selección, conformada de planificación y una identidad renovada, el país africano se posiciona como una potencia capaz de competir al mismo nivel en este 2026.

Otra selección es la de Países Bajos vuelve a presentarse como candidato, una selección considerada brillante, histórica y siempre rasguñando la gloria, en este 2026 carga más que nunca con el desafío de romper la etiqueta de eterno aspirante y transformar su fútbol en un título largamente esquivado, asimismo, impulsada por un ciclo de crecimiento sostenido y por la histórica victoria frente a Argentina, Jordania llega al Mundial 2026 atravesando el mejor momento futbolístico de su historia. Con confianza, orden y una identidad cada vez más marcada, el equipo busca sorprender en la máxima cita.

El ciclo del Loco genera dudas en la Celeste con resultados irregulares, los que no mantiene ni un poco entusiasta a los uruguayos, con un recambio que no termina de consolidarse y una identidad que aun no convence, pues a meses del Mundial, buscan respuestas para recuperar la confianza.

No obstante, la selección mexicana, se encuentra en la fase final rumbo a la Copa del Mundo 2026, sólo quedan tres partidos de preparación, que se disputarán con los jugadores más encaminados a la justa mundialista, tras los juegos entre Portugal y Bélgica, la concentración larga está programada para iniciar el seis de mayo, en el Centro de Alto Rendimiento, al inició será sólo con jugadores de la Liga MX y a más tardar el 1 de junio llegarán los futbolistas que militan en Europa.