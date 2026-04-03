Viernes Santo con caos carretero; accidentes, cierres y alta afluencia complican tránsito en México

Ciudad de México. – Este 3 de abril, Viernes Santo, se registraron diversos cierres en varias de las autopistas y carreteras de México, gracias al reporte del informe de las autoridades para que la ciudadanía previera las rutas alternas y pudiese evitar afectaciones en la circulación a sus destinos.

Cabe destacar que, muchas personas comenzaron a salir para disfrutar sus vacaciones de Semana Santa 2026 en distintos destinos del país, por lo que te damos a conocer cómo está el tránsito en la red carretera de la República Mexicana.

De acuerdo con información publicada en redes sociales oficiales de la Guardia Nacional carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), se registró una serie de carreteras y autopistas de México afectadas a causa de diversos accidentes, la presencia de manifestantes y a circunstancias del tiempo atmosférico.

En el Estado de Oaxaca se registró un cierre parcial de circulación debido a un accidente vial cerca del km 65+800, de la carretera Barraca Larga – Ventanilla, en dirección a Oaxaca; en el Estado de Tabasco se registró también el cierre parcial de circulación por un accidente automovilístico a causa de fallas mecánicas del vehículo, hechos ocurridos cerca del km 10+500, de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, con dirección a Villahermosa, Tabasco; otro accidente más, registrado en Nayarit, cerca del km 109+600, de la carretera Guadalajara-Tepic, en dirección a Tepic.

Asimismo, en Tamaulipas, se registró un cierre parcial de circulación por un accidente cerca del km 11+500, de la carretera Matamoros-Reynosa, con dirección a Matamoros; En Coahuila, cierre parcial de circulación por un automóvil calcinado por fallas mecánicas, cerca del km 256+500, de la carretera Monclova-San Pedro de las Colonias.

Otro registro más de cierres de la circulación en el km 32 de la autopista México-Toluca, por volcadura, además del cierre parcial de la circulación en Michoacán, por percance cerca del km 307+200, de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura del municipio de Panindícuaro. En Jalisco, cierre parcial de circulación cerca del km 016+000, de la carretera Lagos de Moreno-Villa Arriaga, por accidente.

Aunado a los percances anteriores, se informó de la carga vehicular en la autopista México-Cuernavaca, con dirección a Cuernavaca, por el periodo vacacional que finalizó para muchas familias y ya se encuentran en camino a sus lugares de destino.