Inicia en Naucalpan “Operativo Integral Semana Santa 2026”

Naucalpan, Méx.- En las inmediaciones de la Basílica de Los Remedios, el gobierno de Naucalpan que encabeza, Isaac Montoya Márquez ,inició el “Operativo Integral Semana Santa 2026”, a fin de salvaguardar la seguridad de las personas que asisten a las representaciones de los viacrucis en esta festividad religiosa.

En el Operativo participan 350 elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan, en coordinación con la Policía Estatal, Guardia Nacional, SEDENA, la Fiscalía estatal, así como diversas instancias del gobierno municipal.

Este operativo contempla mantener presencia en las más de 63 iglesias que existen en Naucalpan y 19 identificadas como prioritarias en las que se llevarán a cabo representaciones del viacrucis, pasión, muerte y resurrección de Jesús, con una mayor concentración de personas.

El Comisario José Carlos Quezada, informó que las indicaciones del Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez, son mantener presencia constante y auxiliar a quienes lo requieran, tanto en los alrededores de los templos, como en lugares con concentración de personas.

“El objetivo principal es tener presencia y estar listos para auxiliar a la ciudadanía, sabemos que en estos días vienen muchos feligreses a reunirse, es dar cobertura a todos los habitantes de Naucalpan, a los visitantes de otros municipios y que realmente esto sea una fiesta religiosa” subrayó.