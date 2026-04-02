Multas de 4 mil 600 pesos a quienes desperdicien el agua en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- El Gobierno de Huixquilucan exhorta a la población a hacer un uso responsable del agua durante las celebraciones de Semana Santa, sobre todo, en el “Sábado de Gloria”, ya que las personas que sean sorprendidas desperdiciando este líquido vital, podrían ser acreedoras a sanciones administrativas que llegarán hasta los más de 4 mil 600 pesos, como lo establece el Bando Municipal 2026.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, llamó a la población a usar el agua de manera responsable, ya que su desperdicio puede generar sanciones administrativas, toda vez que cuidar este recurso ayuda a reducir los efectos de la temporada de estiaje, la cual puede afectar al Valle de México.

En tanto, el director general de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, Luis Antonio Alarcón Martínez, compartió que, durante el periodo de Semana Santa y los días de asueto, se reforzará la vigilancia con rondines y patrullajes 24/7 para evitar el desperdicio del agua y, en caso de ser necesario, la persona que sea sorprendida haciendo mal uso de este recurso, se trasladará ante juez calificador de Huixquilucan.