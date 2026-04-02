Estrategia interinstitucional permite asegurar mil 783 inmuebles en EdoMéx

Como parte de las acciones para combatir el despojo de propiedades en el Estado de México, autoridades han logrado asegurar mil 783 inmuebles a través de la Operación Restitución, una estrategia que se acerca a su primer año de implementación y que busca proteger el patrimonio de la ciudadanía.

Datos de la Fiscalía General de Justicia estatal indican que el 57 por ciento de estas propiedades ya han sido devueltas a sus propietarios legales, luego de que se acreditara la legítima posesión. Este avance ha sido resultado del trabajo conjunto entre instancias federales, estatales y municipales.

El seguimiento de esta estrategia se realiza de manera permanente en la Mesa de Paz, encabezada diariamente por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. En una sesión llevada a cabo en el Centro de Control C5 de Toluca, la mandataria destacó los resultados alcanzados hasta el momento.

A través de sus redes sociales, señaló: “Realizamos la Mesa de Paz de este día en el #C5 de Toluca, revisando los resultados de la Operación Restitución. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió que, a casi un año del inicio de esta estrategia, mil 18 inmuebles han sido restituidos a sus legítimos propietarios”.

La Operación Restitución tiene como propósito frenar el delito de despojo y garantizar que los bienes inmuebles regresen a quienes acrediten su propiedad, reforzando así la certeza jurídica de las familias mexiquenses.

Durante la sesión número 61, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, subrayó que los resultados alcanzados son reflejo de la coordinación institucional.

“1,018 inmuebles han sido regresados a sus legítimos propietarios a un año del inicio de la Operación Restitución.

Hoy en la Mesa de Paz que nuestra Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó desde las instalaciones del #C5 en Toluca, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México nos compartió los avances en el combate al delito de despojo en el #EdoMéx.

¡Avanzamos en coordinación!”, dijo en x.

De manera paralela, esta estrategia opera junto con otros dispositivos como Operación Liberación y Operación Enjambre, orientados a enfrentar distintas manifestaciones del crimen organizado en la entidad.

En el encuentro participaron también el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo; la secretaria técnica, Maricela López Urbina; el fiscal general de Justicia, José Luis Cervantes Martínez, así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.