Recuerda SAT que empresas tienen hasta el 31 de marzo para presentar Declaración Anual

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuerda que mañana 31 de marzo, es el último día para que las empresas cumplan con la presentación de la Declaración Anual 2025.

Las personas morales que no han cumplido con esta obligación fiscal, aún están a tiempo, por lo que pueden realizar este trámite a través del Portal del SAT, en el siguiente link: https://www.sat.gob.mx/minisitio/DeclaracionAnual/Empresas/index.html

Para facilitar el llenado de formularios, la nueva plataforma cuenta con la siguiente información precargada:

• Pagos provisionales presentados y pagados durante el ejercicio.

• Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada en el ejercicio.

• Retenciones efectivamente pagadas (ISR por sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento y RESICO).

• CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones.

• Remanente de declaraciones de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos, subsidio para el empleo, entre otros.

Para enviar la declaración es necesario contar con e.firma vigente y con un servicio de banca electrónica, ya que en caso de obtener un saldo a cargo, el pago debe realizarse mediante transferencia a través de bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales.