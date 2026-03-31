Más de 4.2 millones de estudiantes inician periodo vacacional de Semana Santa en el EdoMéx

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, informa que este lunes 30 de marzo inicia el periodo vacacional de Semana Santa 2026, durante el cual más de 4.2 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior suspenderán actividades académicas conforme a los calendarios establecidos para cada nivel educativo.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) detalló que en nivel básico más de 2.8 millones de alumnas y alumnos, 140 mil 314 docentes y 19 mil 606 escuelas públicas y privadas suspenderán actividades del 30 de marzo al 10 de abril, con regreso a clases el lunes 13 de abril.

En educación media superior, más de 690 mil estudiantes con 28 mil 919 docentes de mil 640 servicios educativos, que contemplan instituciones estatales, federalizadas, autónomas y privadas, suspenderán actividades en el mismo periodo.

Para nivel superior, con una matrícula de más de 620 mil estudiantes, que incluye instituciones estatales, federales, autónomas, privadas y la modalidad no escolarizada, el receso se desarrollará de forma escalonada conforme al tipo de institución educativa y sus calendarios académicos.

Las escuelas normales suspenderán actividades del 30 de marzo al 10 de abril, mientras que tecnológicos y universidades lo harán del 30 de marzo al 3 de abril, con regreso el 6 de abril.