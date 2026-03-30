Grandes avances en el saneamiento del Rio Hondo: Montoya

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya Márquez, en reunión con el Embajador de los Países Bajos, André Driessen, dieron a conocer los alcances del proyecto estratégico del saneamiento del Río Hondo, una de las iniciativas ambientales más relevantes de la presente administración. “Hay importantes avances en el proyecto integral para el rescate y saneamiento del Río Hondo”, informó el alcalde.

Acompañado del titular del Organismo de Agua Municipal OAPAS, Ricardo Gudiño, explicó que se realizó una jornada de trabajo altamente productiva, en la que se contó con la distinguida presencia del Embajador de los Países Bajos, André Driessen, así como de representantes de la Comisión de la Unión Europea, quienes conocieron de primera mano los avances y alcances de este proyecto estratégico.

Actualmente, el sistema de tratamiento en la zona del Río Hondo opera con una capacidad de 72 litros por segundo. Con la implementación de este proyecto, se incrementará significativamente hasta alcanzar mil 318 litros por segundo, lo que representa un aumento del 4 por ciento, al 34 por ciento en la capacidad de saneamiento.

Este crecimiento se logrará mediante dos acciones clave:

Ampliación de la planta de tratamiento de Granjas, ubicada sobre avenida Río Hondo, que pasará de una capacidad de 25 a 200 litros por segundo. La construcción de una nueva planta de tratamiento en El Torito, con una capacidad adicional de 200 litros por segundo.

Como parte del proyecto, se contempla también, la instalación de una línea morada para el reúso de agua tratada, con un volumen inicial de 400 litros por segundo, destinada principalmente al sector industrial, con posibilidad de uso comercial y en ciertos casos doméstico, cumpliendo con las normas más estrictas en materia de calidad del agua, dijo el titular del OAPAS.

Este sistema permitirá abastecer de agua tratada a diversos parques industriales cercanos, mediante una red que abarcará: Industrial Tlatilco: 2.20 km La Perla y Alce Blanco: 2 km

San Andrés y Parque Industrial Naucalpan: 1.84 km

El proyecto, forma parte de un modelo de economía circular, en el que el tratamiento y reutilización del agua permitirá liberar recursos de agua potable para beneficio directo de la población.

Esta iniciativa ha sido impulsada por el presidente municipal, consolidándose hoy como uno de los proyectos emblemáticos y de mayor legado de la actual administración.

En cuanto a su desarrollo, refirió, el proyecto ha superado ya etapas fundamentales como el análisis de factibilidad y la presentación de la propuesta no solicitada. Actualmente se encuentra en proceso de autorización bajo un esquema de Asociación Público-Privada estatal, lo que permitirá agilizar los tiempos de implementación.

Se prevé que, la fase de inversión y construcción tenga una duración de 18 a 24 meses, y la operación del sistema se extienda por un periodo de 20 años.

El proyecto avanza en coordinación con autoridades estatales y federales, incluyendo la Comisión Nacional del Agua, la Comisión del Agua del Estado de México y la Secretaría del Agua, así como con el respaldo del Consejo Directivo del organismo municipal.

Finalmente, explicaron que las siguientes etapas contemplan la validación por parte del comité sectorial, la autorización del Congreso estatal, la publicación de la licitación hacia finales del presente año y la posterior adjudicación del contrato.