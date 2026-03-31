Avelino Blanco Guido es designado titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en EdoMéx

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, designó a Avelino Blanco Guido como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas (Cobupem), mediante un proceso de selección que se caracterizó por la participación de la sociedad civil, colectivos, personas del sector académico expertas en la materia, así como autoridades de procuración de justicia y de derechos humanos.

El proceso, con fundamento en los artículos 25 y 26 de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado Libre y Soberano de México, inició con la publicación de la convocatoria pública y abierta para el nombramiento de la persona titular de la Cobupem en febrero del presente año, en la cual se estableció la instalación del Órgano Técnico de Consulta, acto que encabezó Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de México.

El Órgano Técnico de Consulta estuvo integrado por un representante de la Consejería Jurídica, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), tres personas de la sociedad civil provenientes de colectivos y una más de la academia, el cual verificó que las personas postulantes cumplieran con los requisitos para estar al frente de dicha Comisión.

El 12 de marzo, las seis personas candidatas expusieron su plan de trabajo en una comparecencia pública ante integrantes de colectivos ciudadanos vinculados a la desaparición de personas y del Órgano Técnico de Consulta. En el ejercicio que fue transmitido en vivo a través de las redes sociales de la Consejería Jurídica, se recibieron cuestionamientos para las y los aspirantes.

El Órgano Técnico elaboró un informe con los resultados de las evaluaciones y comparecencias, el cual fue considerado en una valoración integral, cualitativa y comparativa de los seis perfiles que cumplieron con los requisitos, y cuyas propuestas fueron remitidas por la Consejería Jurídica a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Derivado de este análisis, se determinó que Avelino Blanco Guido reúne de manera concurrente y equilibrada los elementos técnicos, operativos y de experiencia práctica indispensables para el adecuado desempeño de la titularidad, al contar con conocimientos en materia de derechos humanos, análisis de contexto y antropología forense, así como experiencia en la búsqueda de personas desde el servicio público.

Asimismo, su perfil fue respaldado por cuatro colectivos, seis personas expertas y una organización de la sociedad civil, y durante su comparecencia atendió con claridad y solvencia técnica los cuestionamientos formulados.

Con esta designación, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez fortalece las acciones para trabajar de manera coordinada y con un enfoque de derechos humanos en la búsqueda de personas desaparecidas.