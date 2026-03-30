Senderismo, lancha y parapente en casa de descanso de Valle de Bravo del SMSEM

Valle de Bravo, Méx.- El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), encabezado por Jenaro Martínez Reyes, promueve nuevas actividades para quienes visitan la Casa de Descanso ubicada en Valle de Bravo, con el objetivo de que las maestras y los maestros aprovechen mejor su estancia en este destino.

Además del hospedaje, ahora es posible realizar caminatas a puntos como la Peña “Mirador”, cascadas y espacios de tranquilidad, así como recorridos por zonas como Avándaro y Acatitlán.

En la Presa Miguel Alemán se ofrecen paseos en lancha, recorridos en velero y experiencias en yate, mientras que para quienes buscan algo más dinámico hay rutas en cuatrimoto o vehículos todo terreno hacia la zona de cascadas.

También se cuenta con vuelos en parapente con instructor, que permiten disfrutar del paisaje desde el aire y vivir una experiencia distinta durante la visita.

Estas opciones permiten que las y los docentes salgan de la rutina y aprovechen el tiempo con familia o amigos en un entorno diferente, sin alejarse demasiado de casa.

Para este periodo de Semana Santa, que ya inició para docentes y estudiantes, aún hay disponibilidad en la Casa de Descanso. Las reservaciones pueden realizarse directamente al número 726 688 5617.