En Otzolotepec llevan más de un siglo de representar la Pasión de Cristo en vivo

Toluca, Méx.- La representación en vivo de la Pasión de Cristo en Otzolotepec, con más de un siglo de tradición, se consolida como una de las expresiones culturales, religiosas y sociales más importantes del municipio y del norte del Valle de Toluca.

Este evento emblemático no solo recrea los pasajes centrales de la vida, pasión y muerte de Jesucristo, sino que también refleja el profundo arraigo de la fe y el compromiso de la comunidad por preservar una herencia cultural transmitida de generación en generación.

De acuerdo con el Grupo de Semana Santa “El Mártir del Gólgota”, quienes organizan la representación, las actividades dieron inicio con el Domingo de Ramos, con la tradicional procesión en la Capilla de los Ramos, este primer día marca el comienzo de una serie de escenificaciones que integran espacios religiosos, civiles y comunitarios del municipio.

El programa continuará el Jueves Santo, 2 de abril a las 7 de la noche, con representaciones en la explanada del Palacio Municipal de Otzolotepec y en el atrio de la iglesia de Santa María Tetitla.

Entre las escenas destacan Jesús ante la Samaritana, la aprehensión de Juan el Bautista, el primer concilio en casa de Caifás, la Última Cena, así como la aprehensión de Jesús y su presentación ante autoridades religiosas.

Mientras, el viernes Santo 3 de abril a las 12 del mediodía, se desarrollarán los momentos más significativos, incluyendo los juicios ante Pilatos y Herodes, la coronación de espinas, el camino al Calvario por calles del municipio y la crucifixión en el Cerro del Tezontle. La jornada culminará con los Santos Oficios y la tradicional Procesión del Silencio en la Parroquia de San Bartolomé Apóstol.

La representación es posible gracias a la participación activa del elenco, voluntarios, familias y autoridades religiosas y civiles, quienes fortalecen la identidad y cohesión social.

En el lugar, se implementará un operativo de seguridad, servicios médicos y apoyo logístico para garantizar el bienestar de asistentes y participantes.