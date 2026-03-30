En parlamento juvenil, participantes exigen proteger los bosques

Toluca, Méx.- La diputada local Nelly Brígida Rivera Sánchez, destacó la creciente conciencia ambiental de las nuevas generaciones tras la realización del “Parlamento Juvenil Guardianes Forestales 2026”, donde participaron alrededor de 40 jóvenes preocupados por el futuro ecológico de la entidad.

En entrevista, al término de dicho parlamento, la legisladora subrayó que este ejercicio no solo permitió escuchar propuestas, sino evidenciar una generación “activa y comprometida” con temas como el cambio climático, la conservación de los bosques y el impacto ambiental que ya enfrentan.

Dijo que uno de los principales llamados fue claro; sin presupuesto, las iniciativas se convierten en “Leyes muertas”, señaló la diputada.

Rivera Sánchez reconoció que, aunque surgieron al menos seis propuestas relevantes, el reto está en garantizar recursos para que puedan ejecutarse.

Asimismo, resaltó la preocupación expresada por los participantes respecto a la tala ilegal, particularmente en municipios como Ocuilan, donde incluso se compartieron testimonios directos que evidencian la urgencia de una intervención más contundente por parte de las autoridades.

En el encuentro también participó Alejandro Sánchez Vélez, titular de PROBOSQUE, quien explicó las acciones que se han implementado para la protección forestal en el estado, reforzando el diálogo entre jóvenes y autoridades.

La diputada adelantó que varias de las propuestas serán revisadas para determinar su viabilidad legislativa, e incluso algunas ya están siendo trabajadas por otros diputados, por lo que se buscará darles continuidad.

Además, confirmó que estos parlamentos juveniles continuarán, al considerarlos una herramienta clave para acercar a los jóvenes al quehacer legislativo, fomentar su participación y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

Rivera Sánchez enfatizó su papel como “facilitadora y puente” entre los jóvenes y el Congreso, destacando que este tipo de ejercicios también fortalecen el desarrollo académico y personal de los participantes.

Finalmente, informó que los interesados en formar parte de futuros parlamentos pueden registrarse a través de códigos QR publicados en redes sociales oficiales o acudir directamente a las oficinas del Congreso, las cuales —dijo— permanecen abiertas para recibir a jóvenes interesados en involucrarse en la vida pública.