DIF Atizapán inicia campaña “Anticorrupción y Buenas Prácticas”: Arévalo

Atizapán, Méx.- La presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Patricia Arévalo Rubio, presentó la campaña “Anticorrupción y Buenas Prácticas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Atizapán de Zaragoza”, a fin de prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas corruptas para seguir con un gobierno transparente y de rendición de cuentas e integridad en la gestión pública.

Paty Arévalo destacó que “la corrupción es una violación a los derechos humanos y una amenaza para el desarrollo social, económico y político”, por lo que subrayó la importancia de impulsar acciones firmes y coordinadas entre autoridades y ciudadanía para combatirla, y fortalecer la confianza ciudadana, combatir la impunidad y fomentar una cultura de la legalidad.

Como parte de esta estrategia, dio a conocer un plan de 10 acciones, entre las que destaca la certificación en materia anticorrupción, la implementación de campañas informativas, programas digitales con expertos, la capacitación permanente del personal, la habilitación de una plataforma digital de quejas y denuncias, creación de biblioteca virtual con material sobre el tema, así como la realización de foros y encuentros nacionales e internacionales sobre buenas prácticas.

Dijo, que estas medidas buscan fortalecer la confianza ciudadana, mejorar la eficiencia institucional y prevenir el mal uso de los recursos públicos, consolidando un gobierno más transparente y cercano a la población.

Arévalo Rubio, reiteró que en el Sistema Municipal DIF de Atizapán de Zaragoza habrá cero tolerancia a la corrupción, sin importar el nivel del servidor público, reafirmando así el compromiso de construir un municipio más honesto y con mayor integridad; “estamos listos para trabajar juntos por un futuro más transparente y ético”, afirmó.