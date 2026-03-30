“Burrolandia” busca recursos y lanza rifa con causa para cuidar a sus ejemplares

Toluca, Méx.- Con el propósito de recaudar recursos para el cuidado y protección de burros rescatados, el Santuario Burrolandia México lanzó una “Burri-rifa con causa”, en la que el premio principal es un automóvil Volkswagen Sedán modelo 1991.

La iniciativa busca financiar la construcción de una troje, espacio destinado al resguardo y alimentación de los animales, así como cubrir gastos de alimentación, atención médica y mantenimiento del santuario, ante la disminución de visitas y apoyos que han complicado la operación del lugar.

El sorteo será el próximo 20 de junio a las 15:00 horas, y los boletos tienen un costo de 500 pesos. Las personas interesadas pueden adquirirlos a través de redes sociales o vía telefónica, como parte de una campaña que también pretende sensibilizar sobre el abandono y maltrato de estos animales.

Burrolandia México es un santuario ubicado en el municipio de Otumba dedicado al rescate, rehabilitación y protección de burros, muchos de ellos víctimas de abandono, sobreexplotación o condiciones de maltrato.

Actualmente, alberga cerca de un centenar de ejemplares que reciben atención veterinaria, alimentación y un espacio seguro para su recuperación.

Este espacio, se consolidado como un referente en la defensa de estos animales, además de promover la educación ambiental y el respeto hacia todas las especies. A través de actividades recreativas y visitas guiadas, busca generar conciencia sobre la importancia del bienestar animal.

Ante este panorama, los organizadores llamaron a la ciudadanía a sumarse a esta causa solidaria, ya sea participando en la rifa o difundiendo la iniciativa, con el fin de garantizar mejores condiciones de vida para los burros rescatados y asegurar la continuidad de este proyecto.