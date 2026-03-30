Elías Rescala escucha y apoya a jefas de familias de Naucalpan

Naucalpan, Méx.- En un encuentro con vecinas y vecinos de la comunidad de Ampliación Los Remedios, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI Elías Rescala, convivió con familias de la zona, quienes agradecieron su disposición para escuchar de primera mano las necesidades de la comunidad y mantenerse cercano para buscar soluciones a los retos que enfrentan para sacar adelante sus hogares.

“No todos los diputados se prestan para el ver nuestras necesidades y apoyarnos, venir y ser parte de nosotros, del pueblo, de la comunidad de nuestro hogar, ninguna otra autoridad se había acercado es el primero que se acerca, brinda el apoyo y hace parte de nosotros, me genera gratitud, confianza y apoyo”, detalló Guadalupe Yeanine Olvera Monroy, vecina de la zona.

Yeanine, compartió la difícil realidad que enfrenta como jefa de familia, al sacar adelante a su hija diagnosticada con linfoma de Hodgkin, a su hermano con discapacidad y a su madre adulta mayor.

Señaló que gran parte de sus ingresos se destinan a gastos médicos y traslados al hospital, por lo que los apoyos que recibió representan un alivio para su hogar.

“Le agradezco mucho el voltearnos a ver, el lograr una empatía con nosotros, en su apoyo y que, pues nosotros estamos también para apoyarlo a él, le agradezco muchísimo pues que haya asistido aquí y espero no deje de apoyarnos como nosotros lo vamos a apoyar a él”, agregó Yeanine.

Las y los vecinos aseguran que contar con un representante que regrese a las comunidades y mantenga diálogo directo permite que las necesidades de las familias se conviertan en soluciones concretas.

“A mí en lo personal me da confianza, me da seguridad de que él venga y nos dé la mano, nos dé la cara de decirnos, soy Elías Rescala y estoy aquí para ayudar a los naucalpenses, me brinda seguridad a mi persona y creo que no solamente a mí, sino a todos los que estuvimos hoy con él”, agregó Miriam Gómez.

Por su parte, el diputado por el Distrito 32 Elias Rescala reiteró su compromiso de mantener su trabajo en el territorio para contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes diariamente trabajan por Naucalpan y garantizar oportunidades para todos, por ello al concluir el diálogo hizo entrega de apoyos, pintura e impermeabilizante para que las familias mejoren su calidad de vida.

“Hay políticos y funcionarios, responsables de puestos, de encargos que ustedes nos dan que sí dan resultados, que sí quieren trabajar y que sí regresan con su comunidad”, concluyó Elías Rescala.