Reubican 29 ejemplares de fauna silvestre asegurados en Ocoyoacac

Toluca, Méx.- Un total de 29 ejemplares de vida silvestre fueron reubicados tras un operativo coordinado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), luego de ser asegurados en un predio del municipio de Ocoyoacac, donde no se acreditó su legal procedencia ni condiciones adecuadas de resguardo.

De acuerdo con la PROFEPA, la intervención se realizó en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), así como autoridades federales y estatales, esto durante una investigación por diversos delitos.

Como parte del proceso, el organismo federal informó que se solicitó la verificación del estado físico, condiciones de salud y sistema de marcaje de los animales.

Entre el 18 y el 23 de marzo de 2026, personal de la PROFEPA, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), así como unidades especializadas en manejo de fauna, aplicaron las labores de valoración, contención y traslado.

Durante el operativo se atendieron diversas especies, principalmente felinos, y entre los ejemplares reubicados se encuentran dos jaguares, 12 leones africanos, ocho tigres de bengala, dos mapaches, un ligre, un coyote, dos lobos canadienses y un papión sagrado.

Las autoridades informaron que la mayoría de los animales no contaban con sistemas de identificación ni con la documentación que acreditara su origen legal, además de que el propietario del inmueble permanece detenido.

Asimismo, se detectó que las instalaciones donde se encontraban los ejemplares no cumplían con las condiciones mínimas de bienestar animal ni de seguridad, lo que representaba un riesgo tanto para los animales como para la población.

Para realizar la reubicación, la PROFEPA informó que se realizó de manera gradual en espacios autorizados que cuentan con infraestructura adecuada para su atención y resguardo, donde los ejemplares reciben cuidados especializados. De acuerdo con los primeros reportes, su estado de salud se mantiene de regular a bueno.

La PROFEPA informó que dará seguimiento al estado de los animales mediante visitas de verificación en los sitios de destino, además de continuar la colaboración con la FGJEM en la integración de la carpeta de investigación.

Finalmente, la dependencia reiteró que el manejo de fauna silvestre en cautiverio debe apegarse a criterios técnicos y legales estrictos, con el fin de garantizar el bienestar de las especies y su conservación.