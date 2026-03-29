Policía de Metepec logra detenciones y recuperación de vehículos robados

Metepec, Méx. – Durante este fin de semana, la policía municipal de Metepec intensificó sus operativos de vigilancia y logró importantes resultados en materia de seguridad, reportando la detención de cuatro personas y la recuperación de dos vehículos con reporte de robo.

De acuerdo con información oficial, las autoridades aseguraron a tres hombres y una mujer, de los cuales tres fueron vinculados con delitos de robo, mientras que un masculino más fue detenido por lesiones. Además, los agentes recuperaron dos motocicletas que contaban con reporte de robo, devolviéndolas a sus propietarios tras las diligencias correspondientes.

Las detenciones forman parte de los esfuerzos de la policía de Metepec por reforzar la seguridad en la localidad y reducir los índices de delitos patrimoniales. Fuentes policiales señalaron que los operativos continuarán durante las próximas semanas, con especial atención a zonas identificadas como focos de riesgo.

La autoridad local reiteró la invitación a la ciudadanía para reportar actividades sospechosas y colaborar con las fuerzas de seguridad, con el objetivo de mantener la tranquilidad en las calles y proteger a los habitantes del municipio.