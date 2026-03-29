Aumentan casos de lesiones ortopédicas en EdoMéx por accidentes viales

Toluca, Méx.- Debido a las condiciones de la infraestructura en el Estado de México y a la circulación a altas velocidades, alrededor del 30 por ciento de las atenciones en urgencias y centros médicos corresponden a casos que requieren atención ortopédica o traumatológica, informó Eduardo Dávila Sánchez, presidente del Colegio de Ortopedia en la entidad.

Al rendir protesta al frente de este organismo, destacó que uno de los principales objetivos es fortalecer la profesionalización y especialización médica para atender padecimientos relacionados con la movilidad, así como lesiones musculares y óseas que afectan a la población.

El especialista advirtió que hasta un 30 por ciento de los pacientes con este tipo de afecciones recibió previamente atención empírica, lo que no solo retrasa su recuperación, sino que puede agravar su estado de salud.

“Actualmente, cerca del 30 por ciento de las atenciones en urgencias requieren manejo ortopédico o traumatológico; lamentablemente, factores como el uso de unidades a alta velocidad, el incremento de motociclistas y las condiciones de las vías de comunicación elevan el riesgo de este tipo de lesiones”, señaló.

Durante una jornada de actualización en la que participaron 160 especialistas, se subrayó la importancia de dar mayor visibilidad a estos padecimientos y de promover un diagnóstico oportuno para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En este contexto, se presentaron esquemas de capacitación y certificación profesional, además de conferencias enfocadas en lesiones raquiomedulares, atención a pacientes politraumatizados y manejo de urgencias médicas.

Finalmente, Dávila Sánchez destacó que México cuenta con especialistas de alto nivel reconocidos a nivel nacional e internacional; sin embargo, insistió en que el acceso a tratamientos adecuados y el seguimiento médico oportuno son fundamentales para reducir complicaciones y mejorar la atención en el sistema de salud.