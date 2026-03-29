Publica Gaceta de Gobierno reconocimiento del Congreso a mujeres periodistas

Toluca, Méx.- El pasado 27 de marzo, el Periódico Oficial ‘Gaceta de Gobierno’ publicó el acuerdo por el cual la LXII Legislatura mexiquense expresó su reconocimiento y felicitación a las mujeres periodistas y fotoperiodistas de la entidad.

Con esta distinción, motivo del aniversario del ‘Día de la Mujer Periodista y Fotoperiodista del Estado de México’ —celebrado el 18 de marzo—, las, le y los diputados destacaron la labor de las profesionales del gremio en favor de la libertad de expresión, el derecho a la información y el fortalecimiento de la vida democrática de la entidad.

La fecha establecida para esta conmemoración fue avalada por el Congreso local en abril de 2022.

En sus artículos transitorios, el acuerdo solicita que se comunique a los medios de comunicación correspondientes, mediante la Dirección General de Comunicación Social del Poder Legislativo, así como que se difunda en los canales institucionales del Congreso mexiquense.

Cabe señalar que el reconocimiento fue impulsado por el diputado Israel Espíndola López (morena) durante la sesión deliberante del 18 de marzo, el cual fue aprobado en carácter de urgente y obvia resolución por el Pleno legislativo.

En esa ocasión, el proponente puntualizó que la celebración reconoce el trabajo de las periodistas y fotoperiodistas como parte esencial de la memoria contemporánea del Estado de México.

Subrayó que han desempeñado un papel fundamental en la construcción de una población informada, crítica y participativa, pues mediante su trabajo documentan los acontecimientos que marcan el rumbo de la entidad, brindan voz a las comunidades, visibilizan problemáticas sociales y acompañan los procesos de cambio que vive la sociedad.

Enfatizó que su labor no es únicamente descriptiva, sino que requiere contextualizar, analizar y acercar la información a las y los mexiquenses con responsabilidad, profesionalismo y compromiso con la verdad.

Por último, admitió que también enfrentan diferentes retos en el desempeño de sus funciones, pero aseguró que son superados constantemente con su talento, determinación y convicción, lo cual les abre camino en el periodismo local.