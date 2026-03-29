Tlalnepantla y Alcaldía Gustavo A. Madero fortalecen la coordinación metropolitana

Tlalnepantla, Méx.- Los alcaldes de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz y de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, firmaron un convenio de colaboración a través del cual, ambas entidades se comprometen a trabajar de manera conjunta en temas de seguridad ciudadana, permitiendo una respuesta más eficaz ante las necesidades de quienes viven y transitan en la región metropolitana.

El convenio contempla también, la coordinación en infraestructura, obra pública y movilidad, lo que busca soluciones integrales que trasciendan los límites territoriales y mejoren la calidad de vida de las familias y fortalecer la coordinación metropolitana.

Este instrumento jurídico establece las bases para una colaboración estrecha en materias fundamentales para el bienestar de los habitantes de ambos territorios.

“Tenemos muchos retos enfrente que tienen que ver con la seguridad pública, con los servicios públicos, con el agua; son los retos que estamos atendiendo. Por eso, insisto en reconocer al alcalde Janecarlo por esta determinación”, mencionó el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz.

La firma de este documento también prioriza la gestión ambiental, el saneamiento y el manejo de residuos, reconociendo que los desafíos ecológicos requieren de una visión compartida y acciones coordinadas.

Establecen una estrategia conjunta de seguridad ciudadana en los límites entre ambas demarcaciones y la coordinación en la prestación de servicios públicos de impacto regional, incluyendo movilidad, transporte y gestión de residuos; además de la colaboración en materia de protección civil, salud y desarrollo social en beneficio de la población.