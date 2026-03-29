INE destaca al Verde como el partido con mayores niveles de transparencia

Toluca, Méx.- Con solo 1,126.22 pesos en observaciones a su informe anual 2024, recientemente validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) obtuvo el monto más bajo en el Estado de México, frente a un proceso que acumuló sanciones por más de 11 millones de pesos.

El dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, destacó que:

“Mientras en otros casos las observaciones son altas, en el Partido Verde son mínimas. Eso habla de que aquí hay orden y responsabilidad en cómo manejamos los recursos”.

Con este resultado, el PVEM se consolida como la fuerza con el menor nivel registrado en la entidad, lo que confirma una forma de trabajo basada en el cumplimiento y el buen uso de los recursos públicos.

Este resultado es consistente con otros procesos de revisión, incluyendo la fiscalización de campañas 2023-2024, donde el Partido Verde también se ubicó entre los niveles más bajos en el proceso.

El PVEM en el Estado de México reafirma su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, como base de su actuación pública.