Capturan a mujer por presunta participación en robo con violencia en Texcoco

Texcoco, Méx.- Gracias a los trabajos de coordinación entre las áreas operativas de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), permitieron el aseguramiento de un vehículo posiblemente relacionado en la comisión del robo con violencia de un automóvil, en la acción, se detuvo a una mujer que conducía, misma que fue presentada ante las autoridades competentes para deslindar responsabilidades, cabe mencionar que, fue el pasado 17 de marzo, a través el número nacional de emergencias (9-11) , se recibió un reporte del despojo de un auto particular en la Colonia La Magdalena Atlicpac, en el municipio de La Paz.

Ante los hechos anteriormente mencionados, el personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), realizó el análisis de las cámaras de infraestructura estatal e identificó que los probables responsables se trasladaban a bordo de un vehículo específico, por lo que se generó una consigna operativa.

En seguimiento, fue que posibilitó determinar la ruta de desplazamiento de los aparentes implicados, como resultado se visualizó el vehículo implicado en los hechos, cuando éste circulaba en el municipio de Texcoco, en el Estado de México.

Al dar parte a los elementos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículo y Transporte (DGCRVyT), quienes le dieron alcance, después de confirmar que era el objetivo de búsqueda, fue que detuvieron a la conductora, identificada como Noelia “N”, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público, para poder determinar su situación jurídica.

Es importante señalar que, de acuerdo con las primeras indagatorias, la unidad posiblemente está vinculada directamente con por lo menos dos robos de vehículo en los municipios de Chalco y La Paz, Estado de México; por lo anterior es que se extenderán las averiguaciones.